На 20% выросли инвестиции в экономику Павлодарской области с начала года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в экономику Павлодарской области выросли на 20% в I квартале 2021 года, передает МИА «Казинформ».

Об основных макроэкономических индикаторах доложили главе региона Абылкаиру Скакову. Как отметила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ирина Назарчук, по итогам первых трех месяцев в Павлодарской области наблюдается улучшение базовых экономических показателей. К примеру, за счет увеличения производства в обрабатывающем секторе и отрасли электроснабжении зафиксирован рост в промышленности - на 3,7%, сообщила в Telegram пресс-служба областного акимата.

«В аграрном секторе темп роста валовой продукции составил 103,2%, - отметила Ирина Назарчук. - В строительном секторе выполнили работы на 14,7 миллиарда тенге. Наблюдается увеличение объемов капитального и текущего ремонтов. При этом в жилищном строительстве ожидаемый результат не достигнут: при плане в 48 тысяч квадратных метров фактически введено в эксплуатацию 38,6 тысячи квадратов».

С начала года в экономику региона привлекли 66,6 миллиарда тенге инвестиций. Это почти на 20% больше, чем в I квартале 2020 года. В сфере торговли и секторе транспорта и складирования сохраняется отрицательная динамика. Если в первом случае сказалось уменьшение продаж непродовольственных товаров, то во втором на ситуацию повлияло сокращение пассажиропотока.

Так как экономика области во многом зависит от стабильной работы промышленных предприятий, компетентным управлениям было поручено разработать антикризисный план для промышленного сектора.

«В этом документе необходимо учесть возможное снижение объемов промышленного производства, изучить его причины и выработать меры по поддержке наших предприятий», - отметил глава региона Абылкаир Скаков.

Усилить работу необходимо и в сфере жилищного строительства. Он поручил нарастить темпы возведения многоквартирных жилых домов в области в течение ближайших трех месяцев. Что касается привлечения инвестиций, аким поручил активизировать эту работу в каждом городе и районе и перезагрузить работу инвестиционного штаба. Абылкаир Скаков также напомнил о персональной ответственности руководителей на местах за обеспечение положительной динамики по базовым экономических индикаторам.