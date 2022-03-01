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На 20% вырос товарооборот между Актюбинской областью и Кореей

1 Марта 2022 15:54
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На 20% вырос товарооборот между Актюбинской областью и Кореей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Товарооборот между Актюбинской областью и Кореей по итогам 2021 года вырос более чем на 20 процентов. О развитии сотрудничества говорили на встрече аким области Ондасын Уразалин и чрезвычайный и полномочный посол Кореи Ку Хонг-Сок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и другие вопросы.

Аким области презентовал экономический потенциал региона, подчеркнув, что Республика Корея и Актюбинская область имеют большой потенциал в развитии сотрудничества.

«Эта встреча является еще одним шагом на пути сближения и расширения взаимных интересов. Уверен, она будет способствовать освоению неиспользованного потенциала сотрудничества. Актюбинская область выгодно расположена в транспортно-логистическом плане, имеет богатые недра. Мы также приветствуем приход современных технологий в наш регион. В целях обеспечения дальнейшего экономического развития и привлечения инвестиций планируется создание особой индустриальной зоны. Предлагаю вам рассмотреть возможность реализации инвестиционных проектов в этой зоне. Реализация новых совместных проектов внесет вклад в достижение целей, поставленных главами наших государств», - сказал Ондасын Уразалин.

В свою очередь посол Ку Хонг-Сок также подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

«Взаимодействие между нашими странами непрерывно развивается. Согласно статистическим данным за прошлый год, 60 процентов корейского импорта в страны Центральной Азии приходится на Казахстан. Между тем, 99 процентов от общего количества экспорта из Центральной Азии - это товары из Казахстана. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимовыгодного сотрудничества», - сказал посол.

В настоящее время на территории Актюбинской области работают 10 компаний с участием корейского капитала, по итогам 2021 года товарооборот между Актюбинской областью и Республикой Корея вырос более чем на 20%.


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#Актюбинская область   #Экономика   #Корея   #Регионы  
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Автор:

Самал Ендибаева

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