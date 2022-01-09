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На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2022 году

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Января 2022, 12:51
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», с 1 января т.г. начинается поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20% ежегодно в период с 2022 по 2025 годы. В результате в течение 4 лет их зарплата увеличится в 2 раза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

Повышение заработной платы затронет 591 тысячу гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

Как сообщалось ранее, все социальные обязательства государства исполняются в полном объеме и в установленные сроки.


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