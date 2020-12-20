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На 20% увеличился объем депозитов в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
20 Декабря 2020, 07:29
На 20% увеличился объем депозитов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году объем кредитов, выданных банками второго уровня, увеличился на 30% и составил 184,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления экономики Арсена Казбекова, увеличение кредитования произошло в отрасли транспорта в 2,7 раза, сельского хозяйства - в 1,8 раза, в торговле - на 29%, в промышленности - на 27%, в индивидуальной деятельности - на 24%.

В то же время объем депозитов увеличился на 20% и достиг почти 207 млрд тенге.

Положительная тенденция наблюдается в привлечении инвестиций в экономику региона. Рост составил свыше 20%. Общая сумма вложений превысила 226 млрд тенге.

«В отраслевой структуре наибольший удельный вес приходится на сельское хозяйство, промышленность, операции с недвижимым имуществом, транспорт и складирование. Объем частных инвестиций в основной капитал составил 168 млрд тенге. Доля их в общем объеме инвестиции составляет 74%. На один тенге вложенных бюджетных средств в регион привлечено около трех тенге частных инвестиций», - проинформировал А.Казбеков.

Аким области Кумар Аксакалов добавил, что динамика привлечения инвестиций неплохая. Глава региона считает, что это свидетельствует об инвестиционной привлекательности Северного Казахстана.

Банки   Северо-Казахстанская область   Экономика  
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