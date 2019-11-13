На 20 участках в Актобе перекроют автодвижение

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе акции «Час безопасности» на 20 аварийных участках автодорог в Актобе завтра будет перекрыто движение автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«С 12 до 13 часов на 20 аварийных участках города одновременно будет остановлено движение транспортных средств на 5 - 7 минут. В это время волонтёры будут раздавать водителям памятки с призывом соблюдения ПДД, инвалиды-колясочники будут держать плакаты с текстами «Водитель, пропусти пешехода!», «Водитель, посмотри вперед, там идёт пешеход». После раздачи памяток и буклетов, движение откроется на 10 минут. Через 10 минут движение вновь закроется и акция продолжится», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов. Таким образом данное действие повторится несколько раз в течение часа.

Пресс-секретарь отметил, что акция проводится в целях профилактики дорожных происшествий, ведь больше половины дорожно-транспортных происшествий в Актюбинской области происходят с участием пешеходов.

В текущем году на дорогах области зарегистрировано 261 ДПТ с участием пешеходов, где погибло 11 человек, остальные с различными телесными повреждениями обратились в больницы.