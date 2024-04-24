На 20 тысяч гектаров увеличат посевные площади Павлодарской области

Прошлогодняя засуха сильно ударила по павлодарским фермерам. Поэтому в преддверии весенне-полевых работ для сельхозтоваропроизводителей предусмотрена финансовая поддержка. В том числе - фермеры получат удешевленное дизтопливо и рассрочку на удобрения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году посевные площади региона составят 1,65 миллиона гектаров, что на 20,3 тысячи гектаров больше, чем год назад. Под новый урожай засыпано 168,8 тысячи тонн семян. Техника подготовлена на 98%.

На весенне-полевые работы местным фермерам выделили 25,7 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива. Стоимость одной тонны составляет 237 тенге за литр, что дешевле рыночной цены на 58 тенге.

— В преддверии весеннее-полевых работ Минсельхозом предусмотрены два пакета мер финансовой поддержки. Вносятся изменения в действующие правила субсидирования. Из областного бюджета при поддержке акима области выделено 7,2 миллиарда тенге для удешевления ставок вознаграждения. Это позволит снизить рыночную ставку до 5% для конечного заемщика, — сообщили в пресс-службе акима области.

Будут также задействованы механизмы гарантирования по линии АО «ФРК Даму». А удобрения аграриям предоставят в рассрочку под гарантию акиматов.

Подготовку к весенне-полевным работам обсудили в областном акимате. В регионе рассчитывают, что за год агропромышленный сектор Павлодарской области должен вырасти на 20%.