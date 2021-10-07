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    12:05, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    На 20 суток арестовали столичного жителя, отбиравшего деньги у матери

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полицейские Нур-Султана проверяют по месту жительства лиц, состоящих на учетах в ОВД, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих спиртными напитками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Во время проверки к участковому инспектору обратилась пожилая мать, о том, что её 34-летний сын, придя домой систематически конфликтует и забирает деньги у пожилой матери.

    Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности, но на путь исправления так и не встал.

    Решением Специализированного межрайонного административного суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток.

    Напоминаем, что столичными полицейскими на территории города Нур-Султана в период с 01 сентября по 01 декабря т.г. проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

    С начала ОПМ «Участок» участковыми инспекторами произведен обход более 120 тысяч квартир и около 19 тысяч частных домов. По месту жительства проверено порядка 8 тысяч лиц, состоящих на учете в ОВД. В ходе мероприятия выявлены около тысяч квартир, сдающихся в наем, информация по которым направлена в Департамент государственных доходов по городу Нур-Султана.

    В целом с начала оперативно-профилактического мероприятия к административной ответственности привлечены более 16 тысяч лиц, из них: по ст. 492 КРКоАП «Проживание в РК без регистрации» - 5849, по ст. 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство» -167, по ст.440 КРКоАП «Появление в общественном месте в состоянии опьянения» - 2152 лиц и др.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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