На 20 суток арестовали столичного жителя, отбиравшего деньги у матери

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полицейские Нур-Султана проверяют по месту жительства лиц, состоящих на учетах в ОВД, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих спиртными напитками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Во время проверки к участковому инспектору обратилась пожилая мать, о том, что её 34-летний сын, придя домой систематически конфликтует и забирает деньги у пожилой матери.

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности, но на путь исправления так и не встал.

Решением Специализированного межрайонного административного суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Напоминаем, что столичными полицейскими на территории города Нур-Султана в период с 01 сентября по 01 декабря т.г. проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

С начала ОПМ «Участок» участковыми инспекторами произведен обход более 120 тысяч квартир и около 19 тысяч частных домов. По месту жительства проверено порядка 8 тысяч лиц, состоящих на учете в ОВД. В ходе мероприятия выявлены около тысяч квартир, сдающихся в наем, информация по которым направлена в Департамент государственных доходов по городу Нур-Султана.

В целом с начала оперативно-профилактического мероприятия к административной ответственности привлечены более 16 тысяч лиц, из них: по ст. 492 КРКоАП «Проживание в РК без регистрации» - 5849, по ст. 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство» -167, по ст.440 КРКоАП «Появление в общественном месте в состоянии опьянения» - 2152 лиц и др.