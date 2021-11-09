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На 20 суток арестовали молодого угонщика автомобиля в СКО

9 Ноября 2021 22:45
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На 20 суток арестовали молодого угонщика автомобиля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские перехватили угнанный автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый молодой человек, никогда не имевший водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, утром в отдел района М.Жумабаева обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля «Mercedes». По поступившей оперативной информации, схожий по описанию автомобиль направлялся в сторону Петропавловска. Ориентировки разослали всем подразделениям областной полиции. Вскоре пришло сообщение одного из экипажей батальона патрульной полиции, что угнанную машину остановили, водитель проходит медосвидетельствование.

«Патрульные заметили «вилявший» из стороны в сторону автомобиль. Остановили транспорт. Права управления у водителя не было, его поведение и запах спиртного говорили об алкогольном опьянении. Что и показало медосвидетельствование. 22-летний житель района решился на угон, когда заметил машину с забытыми в салоне ключами. На вопрос, понимал ли, что рисковал жизнью, своей и других участников движения, ответил, что не думал об этом», - рассказал и.о. командира батальона патрульной полиции Уалихан Оразалин.

По решению суда задержанного поместили под административный арест за вождение в нетрезвом виде сроком на 20 суток. Машину отправили на спецстоянку и вернут владельцу после всех необходимых следственных действий.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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