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На 20% сократилось среднее время поездки в общественном транспорте в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среднее время поездки в общественном транспорте в Нур-Султане сократилось на 20% за счет цифровизации дорог. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Благодаря внедрению интеллектуальных стимулов на дорогах нам удалось сократить среднее время поездки на 20% с возможностью отслеживания до 647 тысяч поездок в системе общественного транспорта», - сказал Алтай Кульгинов на восьмом глобальном саммите ЮНВТО (Всемирной туристской организации) в Нур-Султане.
Аким также проинформировал о текущих результатах работы по проекту «Smart Astana». Так, на сегодня горожане могут получить более 75 государственных и коммерческих услуг всего в один клик с помощью мобильного приложения Smart Astana, которое позиционируется как универсальный технологический бренд города – «весь город в вашем смартфоне».
«Вообще говоря, Казахстан становится все более доступным для остального мира. Список стран с безвизовым режимом постоянно расширяется. Сегодня жители 57 стран могут свободно посещать Казахстан без виз, либо получая их по прибытии. Это число растет с каждым годом. В ближайшее время планируется ввести 5-ю степень свободы воздуха с введением политики «Открытого неба», что позволит напрямую связать нашу столицу с глобальными городами мира», - отметил Алтай Кульгинов.
Напомним, в Нур-Султане проходит Восьмой глобальный саммит ЮНВТО (Всемирной туристской организации). На полях саммита стало известно, что в столице Казахстана планируется построить Disneyland .
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