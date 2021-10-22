ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 20 млн тенге обманула аферистка жительницу Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию города Тараза обратилась 42-летняя жительница Жамбылского района. Она сообщила, что с мая по июль некая женщина с целью помочь выгодно продать золото, проникла в доверие, а затем путем обмана завладела ее украшениями стоимостью 20 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка была задержана 31-летняя местная жительница, которая дала признательные показания. По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество«, ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

