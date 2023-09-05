На 20 миллионов тенге оштрафовали нарушителей ПДД в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На автодороге Павлодар – Астана до границы с Акмолинской областью, где ограничение скорости до 140 км/ч, установлено 3 комплекса «ZEREK-2». За 10 дней зарегистрировано 1 627 фактов превышения скорости водителями транспортных средств. Нарушителям направлены предписания на сумму более 20 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Всего установлено 3 комплекса на протяжении всей автодороги до границы с Акмолинской областью, где, к слову, ограничение скорости до 140 км/ч. Только за 10 дней системами «ZEREK-2» зарегистрировано 1 627 фактов превышения скорости водителями транспортных средств, по которым нарушителям направлены предписания на исполнение на общую сумму более 20 млн тенге. Исполнено 857 предписаний на сумму 12 млн тенге», – проинформировал первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Так, с начала года на автодороге Павлодар – Астана было совершенно 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли, 9 – получили травмы. В 8 фактах основной причиной является несоблюдение скоростного режима и, как следствие, опрокидывание авто, наезд на отбойники.