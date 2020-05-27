На 20 миллионов тенге обманули жителей ВКО мошенники

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане мошенники обманули жителей области на 20 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП ВКО раскрыта серия мошеннических действий. Заманивая своих жертв предложениями быстрой и легкой наживы, двое мошенников присваивал себе выгоду.

«Они убеждали граждан оформить кредит на свое имя, а полученную сумму вручить им. Заплатив за услугу оговоренную сумму, мужчины обещали в дальнейшем добросовестно ежемесячно погашать платежи. Но обещания своего не выполняли», - рассказал начальник ДП ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.

Кроме того, имеются случаи оформление кредитов для покупки транспортного средства, а также товарных кредитов. В ходе проверки стражами правопорядка зафиксирована их причастность к 16 фактам мошенничества. Общий ущерб, которых составил около 20 миллионов тенге.

В полиции просят жителей быть предельно бдительными и остерегаться мошенников.

Фото: ДП ВКО