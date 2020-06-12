Новости
На 20 этаже столичной высотки произошло возгорание
12 Июня 2020 09:36
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 этаже столичной высотки произошло возгорание, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеЖенщина с ребенком получили ожоги при пожаре в Степногорске 99 тонн воды сброшено с воздуха на мусорный полигон в Алматинской области, пожар тушат 130 человек В очаге пожара на полигоне в Алматинской области превышена концентрация серы и формальдегида
Возгорание произошло в 23-х этажном ЖК «Сенатор».
«12 июня т.г. в 07:44 час. в районе Алматы г.Нур-Султан, , на 20 этаже в квартире произошел пожар на площади 5 кв.м., произошло загорание морозильной камеры, оконной рамы и домашних вещей на балконе», - говорится в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.
Предварительная причина – короткое замыкание морозильной камеры. Возгорание ликвидировано в 08:15 час. Жертв и пострадавших нет. Жильцы вышли самостоятельно. Выезжали ДЧС г. Нур-Султан: 25 человек и 5 единиц техники.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Склады загорелись на хлебоприемном предприятии в СКО
- В Экибастузе пьяный отец уснул в квартире с маленьким ребенком – дверь вскрывали спасатели
- Женщина утонула в бассейне банного комплекса в Нур-Султане
- ДТП в ВКО: пассажир оказался зажатым в авто
- Как будет обеспечена безопасность учащихся на ЕНТ в столице
- Женщина с ребенком получили ожоги при пожаре в Степногорске
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047