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На 20 этаже столичной высотки произошло возгорание

12 Июня 2020 09:36
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На 20 этаже столичной высотки произошло возгорание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 этаже столичной высотки произошло возгорание, передает МИА «Казинформ».

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Возгорание произошло в 23-х этажном ЖК «Сенатор».

«12 июня т.г. в 07:44 час. в районе Алматы г.Нур-Султан, , на 20 этаже в квартире произошел пожар на площади 5 кв.м., произошло загорание морозильной камеры, оконной рамы и домашних вещей на балконе», - говорится в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.

Предварительная причина – короткое замыкание морозильной камеры. Возгорание ликвидировано в 08:15 час. Жертв и пострадавших нет. Жильцы вышли самостоятельно. Выезжали ДЧС г. Нур-Султан: 25 человек и 5 единиц техники.





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#Нур-Султан   #Происшествия   #Видео  
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Жанара Мухамедиярова

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