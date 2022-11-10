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На 20,7% повысились цены на социально значимые продтовары в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Ноября 2022, 15:56
На 20,7% повысились цены на социально значимые продтовары в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) повысились на 0,2% и с начала года – на 20,7%.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В годовом выражении СЗПТ подорожали на 20,2%, что выше аналогичного периода 2021 года на 6,4 процентных пункта.

За прошедшую неделю подешевели морковь – на 0,7% сахар – на 0,2%За прошедшую неделю подорожали яйца, І категория – на 1,6% лук – 0,7% капуста – 0,6%Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 8 ноября:рожки – 294 тг/кгговядина лопаточно-грудная часть – 2279 тг/кгкефир 2,5% – 349 тг/лит.В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований
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