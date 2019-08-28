На 2 млн тенге оказали помощь нуждающимся школьникам актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские подвели итоги акции «Дорога в школу», в рамках которой нуждающимся детям региона была оказана помощь на общую сумму в 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Сегодня состоялось вручение школьных ранцев с канцтоварами и денежной помощью 5 школьникам. Всего в рамках акции помощь была оказана 53 детям.

В целом, сотрудники полиции Актюбинской области подготовили к школе 53 ребенка, приобрели одежду, обувь, школьную форму и канцелярские товары на общую сумму более 2 млн тенге.

«Дети – наше будущее, от нас зависит, какое поколение мы воспитаем. Желаю всем школьникам успехов в учебе, хороших оценок, вырасти достойными гражданами нашей страны», - пожелал начальник департамента полиции Атыгай Арыстанов.

Он также заострил внимание на дорожно-транспортных происшествиях с участием детей. Так, с начала года с участием детей произошло 114 ДТП, где погибли 9 человек и 123 получили ранения.