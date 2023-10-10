На 2 млн тенге обокрал пассажиров автобусов карманник в Шымкенте

На 2 млн тенге обокрал пассажиров автобусов карманник-рецидивист в Шымкенте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники управления полиции Туранского района задержали 39-летнего местного жителя, причастного к серии краж. Мужчина орудовал исключительно в общественном транспорте. Предметами хищения были кошельки и телефоны пассажиров. За месяц вор опустошил карманы десятка горожан на более 2 млн тенге.

Со слов одной из потерпевших, в салоне маршрутки злоумышленник вытащил смартфон из ее кармана, пока она расплачивалась за проезд. У еще одного заявителя фигурант достал бумажник с наличными деньгами и документами, и на первой же остановке вышел из автобуса. Как выяснилось, ранее задержанный уже не раз привлекался к ответственности за хищение чужого имущества. Мужчина находится в следственном изоляторе.

Следователи отмечают, что количество совершенных им краж может возрасти. Факты расследуют по части 3 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная неоднократно».

Чтобы не стать жертвами воров-карманников в общественном транспорте, полицейские призывают быть бдительными в переполненном автобусе или других многолюдных местах, оплату за проезд приготовить заранее и не носить ценное имущество в легкодоступных местах.



