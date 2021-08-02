На 2 года могут осудить жителя Усть-Каменогорска за попытку продажи поддельных ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По объявлению в интернете задержан 34-летний житель Усть-Каменогорска, пытавшийся продавать поддельные результаты ПЦР-тестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, указанный гражданин распространил в интернете объявление о том, что может оформить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус без лабораторного обследования.

«За эту услугу он просил 15 тысяч тенге. Сейчас по факту мошенничества ведется досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК. По данной статье предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет», – сказала Ш. Турлыбек.

По ее словам, это не первый случай мошенничества, связанного с коронавирусом, зарегистрированный в Восточно-Казахстанской области. Ранее сообщалось о том, что в Семее задержаны медицинские специалисты, продававшие паспорта вакцинации по 15 тысяч тенге.