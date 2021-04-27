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    14:21, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    На 2,6 млн тенге похитили профильные листы двое астанчан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей столицы, подозреваемых в краже профильных листов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    «В ходе расследования установлено, что задержанные в начале марта приметили огражденную профильным листом территорию. Сняв несколько листов, они сдали их в пункт приема металлолома. Получив деньги, подозреваемые и дальше в течение месяца совершали кражу профильных листов и сбывали их в пункт приема. Общее количество похищенных профильных листов – 100 штук, на сумму 2 600 000 тенге. Задержанные подозреваемые дали признательные показания», - сообщили в полиции.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «кража» УК РК. Устанавливается причастность задержанных лиц к аналогичным ранее совершенным преступлениям.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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