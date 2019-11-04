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На 2,5 тысячи тонн рыбы больше поймали в Атырауской области

4 Ноября 2019 13:53
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На 2,5 тысячи тонн рыбы больше поймали в Атырауской области

НУР-СУЛТАН-АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Как на реках Урал и Кигач идут дноуглубительные работы на рыбоходных каналах, рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил Нурлан Ногаев, проекты по повышению водности и улучшению гидрологического режима необходимы для беспрепятственного прохождения рыб, сохранения рыбных запасов, создания оптимальных условий обитания и естественного воспроизводства рыб.

Общая протяженность дноуглубительных работ по реке Урал составляет 62 км. Также планируется прорыть 16,9 км новых каналов.

«Помимо реки Урал дноуглубительные работы проводятся на реке Кигач. Протяженность проводимых работ составляет 154 км, окончание запланировано на 2020 год», - сообщил аким на пресс-конференции в СЦК.


«С начала года рыболовецкими производственными кооперативами, в рамках выделенного лимита, было выловлено 6 500 тонн рыбы. За аналогичный период прошлого года было выловлено 4 000 тонн рыбы. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, объем вылова рыб на реке Кигач, Урал и Каспийском море вырос в 1,5 – 2 раза», – отметил Нурлан Ногаев.

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Ключевые слова: Атырауская область, Акимат,
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Акбота Кузекбай

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