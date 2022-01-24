На 2,5% снизился уровень производственного травматизма в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 2,5% снизился уровень производственного травматизма в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, по итогам 2021 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 200 из которых погибли.
При этом уровень производственного травматизма по итогам 2021 года уменьшился на 2,5% по сравнению с 2020 годом.
Таким образом, в 2021 году коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 человек составил 0,22. Высокий уровень производственного травматизма сохранялся на предприятиях в Карагандинской (пострадали 238 человек), Восточно-Казахстанской (204 человек), Костанайской (122 человек), Павлодарской (114 человек), Актюбинской (107 человек ) областях и в городе Алматы (107 человек).
В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 18,8% (276 человек ) и в строительной отрасли – 11,3 % (167 человек).
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