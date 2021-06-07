РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:31, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    На 2,5 млн тенге обманула мошенница жителя Тараза

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 2,5 млн тенге обманула мошенница жителя Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции за совершение мошенничества задержали 24-летнюю жительницу Байзакского района, которая обманным путем выманила крупную сумму денег у гражданина. Так, в ходе предварительного следствия было выяснено, что жертвой злоумышленницы оказался житель города Тараз. Мужчина перевел мошеннице более 2,5 миллиона тенге на лечение детей, которых у нее нет.

    По факту ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Проводится ряд следственных действий на установление иных лиц, ставших жертвами обмана мошенницы.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Жамбылская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Сегодня, 14:45
    Отборочные чемпионаты по робототехнике пройдут в Казахстане
    Сегодня, 14:35
    Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!