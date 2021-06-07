ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 2,5 млн тенге обманула мошенница жителя Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции за совершение мошенничества задержали 24-летнюю жительницу Байзакского района, которая обманным путем выманила крупную сумму денег у гражданина. Так, в ходе предварительного следствия было выяснено, что жертвой злоумышленницы оказался житель города Тараз. Мужчина перевел мошеннице более 2,5 миллиона тенге на лечение детей, которых у нее нет.

По факту ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Проводится ряд следственных действий на установление иных лиц, ставших жертвами обмана мошенницы.