ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 2,5 млн тенге обманул аферист жителя Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию города Тараза обратился 21-летний местный житель. Он сообщил, что в ноябре 2020 года некий мужчина с целью помочь выгодно приобрести машину в Алматы, проникнув в доверие, путем обмана завладел его деньгами в сумме 2,5 млн тенге.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 27-летний житель села Актоган Жамбылской области. Задержанный дал признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество», ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

