РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:53, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    На 2,5 млн тенге обманул аферист жителя Тараза

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 2,5 млн тенге обманул аферист жителя Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию города Тараза обратился 21-летний местный житель. Он сообщил, что в ноябре 2020 года некий мужчина с целью помочь выгодно приобрести машину в Алматы, проникнув в доверие, путем обмана завладел его деньгами в сумме 2,5 млн тенге.

    В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 27-летний житель села Актоган Жамбылской области. Задержанный дал признательные показания.
    По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество», ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Жамбылская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!