На 2,4 трлн тенге продукции произвели предприниматели Атырау

19 Декабря 2022, 16:03

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти на 2,4 трлн тенге продукции произвели на начало декабря предприниматели Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города, в Атырау ведется активная работа по развитию малого и среднего предпринимательства. На сегодня количество субъектов бизнеса достигло 42 410 единиц. Это 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продукции малого и среднего бизнеса составил 2 трлн 395 млрд 395 млн тенге. В этом году акиматом города подписано 110 двусторонних меморандумов по недопущению роста цен на социально значимые продукты. Такие меморандумы подписываются с руководителями рынков и супермаркетов, местными крестьянскими хозяйствами, владельцами пекарен и оптовыми поставщиками. Кроме того, на рынках «Аламан» и «Сарайшык» еженедельно проводятся ярмарки с участием местных товаропроизводителей и крупных оптовых поставщиков.