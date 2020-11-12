На 2,3 трлн тенге финансирует Нацбанк государственные программы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал о финансировании государственных программ поддержки экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В совокупности Национальный банк финансирует программы на общую сумму до 2,3 трлн тенге, что составляет более 50% финансирования антикризисного пакета и является беспрецедентным. Кроме того, Национальный банк продолжает реализацию льготной ипотечной программы «7-20-25», которая была разработана в 2018 году», - сказал Акылжан Баймагамбетов в рамках круглого стола «Итоги развития финансового сектора в период пандемии коронавируса».

Он отметил, что было расширено финансирование программы экономики простых вещей на 400 млрд тенге, до 1 трлн тенге. Также разработана программа льготного кредитования субъектов предпринимательства на 800 млрд тенге. В рамках «Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы» Национальным банком в дополнении к средствам республиканского бюджета выделено 600 млрд тенге для финансирования антикризисных мер по поддержке деловой активности и занятости. В рамках программ «Нурлы жер» и «5-10-20» выделяются средства в размере 390 млрд тенге на поддержку жилищного строительства и льготной ипотеки.