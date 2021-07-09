НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 2,3% снизилась преступность в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

О проводимой работе по профилактике правонарушений в Павлодарской области в режиме онлайн проинформировал первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров. Пресс-конференция организована Региональной службой коммуникаций. В результате проводимой профилактической работы преступность снижена на 2,3%. Для обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности» и концепции «Слышащего государства» в Facebook созданы аккаунты начальников органов и участковых инспекторов полиции, где размещается вся информация о работе. В социальных сетях и WhatsApp создаются общедомовые чаты, группы КСК, гаражных кооперативов, дачных садоводств и т.д., в которых состоит участковый инспектор и быстро реагирует на поступающую информацию.

С февраля месяца работает мобильное приложение «102», которым уже пользуются жители городов и сел. Большую помощь в обеспечении правопорядка оказывают волонтерские организации, они задействованы в поиске пропавших людей, проведении рейдовых и профилактических мероприятий. Кроме этого, в органах полиции зарегистрированы 1162 общественных помощника правоохранительной направленности, которые совместно с участковыми инспекторами осуществляют патрулирование, проводят разъяснительную работу.

В целях профилактики преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, проводятся рейдовые мероприятия по выявлению незаконной реализации алкогольной продукции. С начала года за незаконную реализацию алкогольной продукции привлечены к ответственности 90 индивидуальных предпринимателей, за распитие алкогольных напитков – 4589.

В Центры временной адаптации и детоксикации госпитализировано более 15 тысяч человек, осуждено и помещено на принудительное лечение в наркологический диспансер 212 лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркоманов. По итогам шести месяцев отмечается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 56,5%, а также в отношении несовершеннолетних на 55%.

Немаловажную роль в охране общественного порядка выполняют 211 камер видеонаблюдения ЦОУ, которыми выявлено 9536 административных правонарушений и раскрыто 96 уголовных преступлений. За шесть месяцев проведено 580 обследований автодорог общего пользования с охватом 16 660 километров, в ходе которых выявлено 1718 дефектов, по итогам проведенных обследований выдано 580 предписаний на устранение выявленных недостатков. За неудовлетворительное содержание дорог и нарушения правил производства работ на дорогах к ответственности привлечены 97 должностных и юридических лиц, на которых наложены штрафы на сумму 2 829 490 тенге.

К административной ответственности привлечено свыше 51 тысячи правонарушителей, из них 562 – за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Судами лишены права управления транспортными средствами 462 водителя.

В связи с развитием информационных технологий и глобализацией информационных процессов актуальным направлением работы полиции является противодействие интернет-мошенничествам. В структуре департамента полиции, по согласованию с МВД РК в апреле месяце создан отдел по борьбе с киберпреступностью.

Создана специальная группа, занимающаяся раскрытием и расследованием всех совершенных на территории области мошенничеств. В связи с проведенными оперативно-розыскными мероприятиями задержаны 95 мошенников и 3 преступные группы, совершившие 476 интернет-мошенничества.

Всего в производстве следственных подразделений находилось 2864 уголовных дела, из которых раскрыто и направлено в суд – 1796, процент раскрываемости дел составил 75,2%. Кроме этого, сотрудниками криминальной полиции раскрыто 485 преступлений прошлых лет, в том числе одно убийство 2004 года, два факта тяжкого причинения вреда здоровью, пять хулиганств, 10 грабежей, одно разбойное нападение и пять угонов.

Определенная работа проводится и по розыску уголовных преступников, всего с начала года задержано 50 лиц, находящихся в розыске.