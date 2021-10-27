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    15:21, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    На 2,3 млн тенге нанес ущерб завскладом учреждению в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На 2,3 млн тенге нанес ущерб заведующий складом учреждению в Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Атырау мужчина присвоил 50 курток зимнего сезона и 20 комбинезонов, принадлежащие учреждению, в котором он работает. Материальный ущерб составил 2 380 000 тенге. Об этом поступило заявление в управление полиции города Атырау.

    Во время проверки сотрудники полиции установили жителя города Кызылорда, который работал в учреждении заведующим складом.

    В отношении 38-летнего мужчины проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 189 УК РК. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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