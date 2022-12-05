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На 2,2 млн тенге обманула своих знакомых жительница Усть-Каменогорска

5 Декабря 2022, 14:37
На 2,2 млн тенге обманула своих знакомых жительница Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 2,2 млн тенге обманула своих знакомых жительница Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Иртышского отдела полиции Усть-Каменогорска поступило три обращения от женщин, ставших жертвами мошенничества.

Как выяснилось позже, все они попали на удочку одной и той же авантюристки. Потерпевшие рассказали, что знакомая обманула их на круглую сумму. Одной злоумышленница обещала помочь оформить кредит, в то время когда остальным предлагала помощь в покупке квартир. Общий ущерб составил около 2,2 млн тенге.

Полицейские установили 53-летнюю подозреваемую, вскоре она была доставлена в отдел полиции, где во время допроса дала признательные показания. По фактам ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК.


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