На 2,2 млн тенге обманула своих знакомых жительница Усть-Каменогорска

5 Декабря 2022, 14:37

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 2,2 млн тенге обманула своих знакомых жительница Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Иртышского отдела полиции Усть-Каменогорска поступило три обращения от женщин, ставших жертвами мошенничества.

Как выяснилось позже, все они попали на удочку одной и той же авантюристки. Потерпевшие рассказали, что знакомая обманула их на круглую сумму. Одной злоумышленница обещала помочь оформить кредит, в то время когда остальным предлагала помощь в покупке квартир. Общий ущерб составил около 2,2 млн тенге.

Полицейские установили 53-летнюю подозреваемую, вскоре она была доставлена в отдел полиции, где во время допроса дала признательные показания. По фактам ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК.