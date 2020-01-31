На 19% в Нур-Султане стали меньше болеть дети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан подведены итоги реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«По сравнению с 2018 годом общая заболеваемость населения снизилась на 9,3%, на 2,5% – общая смертность. Наблюдается значительное снижение материнской и младенческой смертности, повысилась рождаемость. Не в последнюю очередь на это повлияло внедрение интегрированной модели оказания медицинской помощи при злокачественных новообразованиях. Другая причина – налаживание лечения и лекарственного обеспечения при длительных заболеваниях. В результате заболеваемость туберкулезом уменьшилась на 8,3%, смертность от туберкулеза – на 54%. Также на 19% снизилась заболеваемость среди детей», – сказала руководитель управления Сауле Кисикова.

Коллегия также обсудила вопрос о внедрении системы обязательного социального медицинского страхования с 1 января этого года. Согласно статистике, на 1 января этого года 1 162 878 жителей столицы прикреплены к поликлиникам города. На консультативно-диагностическую помощь в рамках ОСМС на 2020 год выделено 8,1 млрд тенге.

Среди проблем здравоохранения столицы руководители медорганизаций отметили дефицит врачебных кадров. К примеру, в 2018 году столица нуждалась в 494 врачах-специалистах. В 2019 году в организации столичного здравоохранения трудоустроили 217 молодых специалистов, таким образом, дефицит врачебных кадров был закрыт на 44%.

Заместитель акима столицы Бахтияр Макен поручил руководству медорганизаций системно решать вопрос с кадрами, а также поддерживать обратную связь с населением.