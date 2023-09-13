На 19 млн тенге «наплевали» жители Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За плевки к административной ответственности привлечено 1 200 граждан на сумму 19 млн тенге, сообщил на брифинге в Астане полковник полиции Арман Айтмагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении отметили, что проводится работа по пресечению правонарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования (ст. 434-2 КРКобаП, штраф 5 МРП). Особое внимание уделяется гражданам, плюющим в общественных местах и на улицах. За данное правонарушение к административной ответственности привлечено 1 200 граждан на сумму 19 млн тенге (взыскано 5 млн тенге или 28%).

Всего по ст. 434-2 КРКобАП выявлено 9 826 правонарушений на сумму 159,8 млн тенге, взыскано 43 млн тенге или 27%.

«Как показывает практика большинство правонарушений, связаны с повреждением чужого имущества, загрязнением общественных мест, в том числе плевки совершаются в состоянии опьянения. 3а распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде (ст. 440 КРКобАП) привлечено 14 646 лиц на сумму около 216 млн тенге (взыскано 50 млн тенге или 23,4%)», – добавил Арман Айтмагамбетов.

Помимо этого, под статью «Мелкое хулиганство» подпадает нецензурная брань и «справление нужды» в общественных местах. Начальник управления отметил, что подобное поведение зависит от культуры человека и его воспитания. Повреждение имущества чаще всего совершают люди в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе брифинга сообщили, что на основе анализа сотрудники полиции запланировали точные локальные отработки с использованием камер видеонаблюдения ЦОУ в местах, где больше всего совершаются вышеуказанные правонарушения, а именно район старого вокзала, район торгового дома «Артем» и пересечении Сыганак - Орынбор - Кабанбай батыра.

«Мы идем к тому, чтобы на каждом этаже, в каждом доме были камеры. Все должны быть вовлечены в процесс обеспечения безопасности и сообщать о правонарушениях, – сказал начальник управления. - У нас порядка 14 тысяч камер в городе. За 2023 год планируется установить ещё 10 тысяч».

Также с целью усиления профилактики вандализма (статья 294 УК РК) разработан и размещен в СМИ и социальных сетях информационный видеоролик.

«B январе текущего года введена административная ответственность за данное правонарушение (статья 147-1 КРКобаП). Данная мера нам позволила привлекать правонарушителей, где ущерб не превышает сумму 200 МРП (690 тыс. тенге). В основном гражданами совершаются следующие правонарушения: повреждение автомашин, предметов электронной и бытовой техники, самокатов и велосипедов», – поделился данными спикер.

Арман Айтмагамбетов сообщил, что повреждено 26 автомашин, 29 единиц имущества внутри помещения, 4 сотовых телефона, 2 самоката и велосипед. Пресечено 61 правонарушение. 10 правонарушителей подвергнуты административному аресту, остальные оштрафованы (48 лиц, 3 адм. дела прекращены) на сумму свыше 2 млн тенге (2 711 700, взыскано 662 400 тенге или 24,5%).

На текущий момент зарегистрировано 24 уголовных дела, прекращено - 2, в производстве - 6; направлено в суд - 1 (приговора нет), прервано - 15, в производстве - 6.