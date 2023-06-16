На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенники обманули жительницу Кокшетау на 18 млн тенге. Курьера, забравшего крупную сумму денег, задержали полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В Управление полиции Кокшетау поступило заявление местной жительницы, которая сообщила, что 14 июня около 15:00 неизвестные лица, обманным путем, завладели принадлежащими ей деньгами в размере 18 млн тенге.

«Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Сотрудники полиции установили, что злоумышленники обманули несовершеннолетних детей заявительницы. По показаниям потерпевших, две неизвестные женщины позвонили на домашний телефон заявительницы и сообщили детям, что по вине их мамы произошло ДТП, ей требуется срочная медицинская помощь. Они внушили детям, что для спасения женщины нужны деньги, а для других участников ДТП – компенсация», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Преступники знали, где в квартире находятся деньги, которые позже были переданы детьми курьеру-сообщнику преступников. Сумма ущерба составила 18 млн тенге. Вернувшись домой, предпринимательница немедленно сообщила о мошенничестве в Управление полиции Кокшетау.

Сотрудники управления задержали одного из фигурантов преступления. Денежные средства злоумышленник перевел на банковские счета сообщников. Мероприятия по установлению и задержанию других соучастников преступления продолжаются.