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    14:50, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    На 178 см поднялся уровень воды за сутки у Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Сергеевском и Петропавловском водохранилищах снижается уровень воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», на реке Есиль продолжается подъем уровня воды ниже по течению от Сергеевского водохранилища. Максимально – на 178 см – вода поднялась у города Петропавловска. Минимально – 45 см – у села Новоникольское. На трансграничном гидропосту в селе Долматово уровень воды за сутки возрос на 83 см.

    У Петропавловска вода поднимается за счет открытия затворов на местном водохранилище. На самом же водохранилище уровень воды за сутки упал на 31 см. На Сергеевском – на 27 см, до 914 см. Перелив через гребень плотины опустился до 114 см. Сброс воды уменьшили до 645 кубических метров в секунду.

    На малых реках за сутки уровень воды снизился на 6–123 см, за исключением реки Шагалалы. Там на гидропосту в селе Северное вода прибывает, за сутки – плюс 16 см.

    На озере Большой Тарангул тоже вода поднимается. За сутки прирост составил два сантиметра. Сейчас уровень воды в озере 366 см.

    Всего по области за уровнем воды наблюдаются на 19 гидропостах.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология
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