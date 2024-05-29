На 170 млн тенге оштрафовали работодателей за нарушение безопасности охраны труда
Работодателям выдано 1409 предписаний, наложено 1708 штрафов на сумму более 170 млн тенге. Об этом сообщил председатель комитета труда и социальной защиты Минтруда и соцзащиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, передает корреспондент агентства Kazinform.
На сегодня выявлено и находятся на мониторинге 386 предприятий. Из них в Мангистауской области — 125, Атырауской — 107, Актюбинской — 68, ЗКО — 15 предприятий с высоким риском и 520 со средним риском — в других регионах. С этими предприятиями местными исполнительными, другими уполномоченными органами проводится работа по разрешению их проблемных вопросов.
— На 1 мая госинспекторами труда проведено 2366 проверок, выявлено более трех тысяч нарушений. Из них в сфере труда — более двух тысяч, по безопасности охраны труда — 720 и в занятости населения — 42 нарушения. Работодателям выдано 1409 предписаний, наложено 1708 штрафов на сумму 177,8 млн тенге. 241 дело передано в правоохранительные органы для принятия по ним мер. Возбуждено 37 уголовных дел. За 2023 год и по сегодняшний день за нарушения правил охраны труда, приведшим к несчастным случаям, осуждены девять должностных лиц, — сообщил Толеген Оспанкулов.