На 170 млн тенге оштрафовали работодателей за нарушение безопасности охраны труда

Работодателям выдано 1409 предписаний, наложено 1708 штрафов на сумму более 170 млн тенге. Об этом сообщил председатель комитета труда и социальной защиты Минтруда и соцзащиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодня выявлено и находятся на мониторинге 386 предприятий. Из них в Мангистауской области — 125, Атырауской — 107, Актюбинской — 68, ЗКО — 15 предприятий с высоким риском и 520 со средним риском — в других регионах. С этими предприятиями местными исполнительными, другими уполномоченными органами проводится работа по разрешению их проблемных вопросов.