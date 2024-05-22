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    15:30, 22 Май 2024 | GMT +6

    На 1,7 млрд тенге незаконно обменял криптовалюту уроженец Шымкента

    криптобиржа
    Фото: freepik.com

    Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности гражданин С. осужден к лишению свободы на 2 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру г. Шымкент.

    В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин С. на платформе «Binance» предоставлял услуги по обмену цифровых активов (криптовалюты) без лицензии.

    В течении 5 лет он извлек незаконный доход в особо крупном размере свыше 1,7 млрд. тенге.

    Прокуратура предупреждает жителей об уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности по обмену цифровых активов.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Криптовалюта Закон и право Шымкент Прокуратура Суды
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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