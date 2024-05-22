На 1,7 млрд тенге незаконно обменял криптовалюту уроженец Шымкента

Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности гражданин С. осужден к лишению свободы на 2 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру г. Шымкент.

В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин С. на платформе «Binance» предоставлял услуги по обмену цифровых активов (криптовалюты) без лицензии.

В течении 5 лет он извлек незаконный доход в особо крупном размере свыше 1,7 млрд. тенге.

Прокуратура предупреждает жителей об уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности по обмену цифровых активов.

Приговор не вступил в законную силу.