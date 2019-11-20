На 17 часов остались без газа жители одного из ЖК в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители одного из жилых комплексов в Нур-Султане на 17 часов остались без газоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, авария произошла 19 ноября в 20:00, в результате чего жители столичного жилого комплекса «Ак бота», находящегося по проспекту Республики 43а, остались без газа. Подача восстановлена сегодня днем.

«В связи с замерзанием редуктора газгольдера подачи газа потребителям не было. В результате восстановительных работ, проведенных аварийной службой и службой эксплуатации ТОО «АстанаГазҚызмет», а также после пусконаладочных работ ТОО «Центральное газоснабжение города Нур-Султан» подача газа потребителям восстановлена 20 ноября в 13:25», - говорится в сообщении Управления контроля и качества городской среды акимата.