На 17,7% снизилась смертность от несчастных случаев на производстве в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, за семь месяцев текущего года в результате несчастных случаев на производстве пострадало 817 работников, 93 из которых погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Таким образом, уровень производственного травматизма вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (за семь месяцев прошлого года пострадали 798 человек). При этом смертность от производственного травматизма снизилась на 17,7% (в 2020 году за аналогичный период на производстве погибли 113 человек).

Как и ранее, высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадало 160 человек), Восточно-Казахстанской (97 человек), Актюбинской (62 человека), Павлодарской (61 человек), Костанайской (65 человек), Туркестанской (44 человека) областях и городе Алматы (47 человек).

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 134 человека (19,4%) и строительной отрасли – 80 человек (11,6%).