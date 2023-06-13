На 17,2% выросли инвестиции в экономику Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте экономики страны в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации Бюро национальной статистики, в текущем году экономика Казахстана выросла на 4,5% по сравнению с январем-маем прошлого года. В том числе рост в реальном секторе составил 3,6%, а в сфере услуг – 4,9%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, темп роста инвестиций в основной капитал составил 17,2%.

«Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 56,1%, сельском хозяйстве – на 30,8%, операциях с недвижимостью – на 3%, а также в промышленности – на 15,7%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности – на 13,4% и обрабатывающей промышленности – на 2,8%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской, Мангистауской, Кызылординской и Костанайской областях», - добавил министр.