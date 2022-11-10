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На 17,2% вырастут доходы республиканского бюджета к 2025 году – прогноз

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Ноября 2022, 10:38
На 17,2% вырастут доходы республиканского бюджета к 2025 году – прогноз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогнозируемый рост доходов республиканского бюджета озвучил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При формировании параметров республиканского бюджета и Национального фонда на следующую трехлетку учтены поставленные Главой государства задачи по обеспечению концепции бережливой и ответственной бюджетной политики. Параметры республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы определены с учетом ориентации бюджетной политики на генерирование новых источников пополнения его доходной базы и концентрацию бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития», - сказал Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената, озвучивая Прогноз социально-экономического развития страны на 2023 – 2027 годы.

По его словам, доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 11,5% к ВВП, с ростом от уточненного плана текущего года на 37%.

«В плановом периоде ожидается их рост к 2025 году на 17,2%. Дополнительные поступления в республиканский бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер Правительством по расширению доходной базы и улучшению налогового администрирования, а также снижению доли теневой экономики», - добавил министр.


Фото: nowblitz.com
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