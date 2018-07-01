На 160 тысяч тенге оштрафовали безбилетников в Астане за два дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За два последних дня в автобусах столицы было оштрафовано 34 пассажира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана LRT».

«За два последних дня в автобусах столицы были оштрафованы 34 пассажира. Им выписаны штрафы на общую сумму 163 540 тенге (уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте влечёт штраф в размере двух месячных расчётных показателей или 4 810 тенге). Среди 34 оштрафованных пассажиров оказался один пенсионер», - говорится в официальном сообщении компании.

Председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов также предупредил об усилении контроля на линии.

«Контроль будет случайным. Никто не должен знать, в какой момент, на какой остановке будет происходить контроль. Мы хотели бы предупредить всех льготников, чтобы они при входе производили валидацию. Если они не провалидировались - это равняется тому, что он уклонился от оплаты», - заявил Б. Игенбердинов на брифинге в Астане.

Кроме того, он напомнил, что с 21 июля при внедрении дифференцированного тарифа будет упразднена должность кондуктора. Все работающие на сегодняшний день кондукторы будут исполнять функции консультантов по работе электронной системы оплаты проезда.

«Консультанты по электронной оплате проезда с завтрашнего дня будут оказывать максимальную поддержку по работе с нашими валидаторами, по обслуживанию. У них нет компетенции по высаживанию из автобусов и это очень важный фактор. Ранее у кондукторов была компетенция по обилечиванию. Поэтому такие факты и происходили. На сегодняшний день их задача только консультация - как провести оплату, где можно купить, где можно пополнить карту. Они в автобусах будут находиться. Выдворять теперь смогут только контролёры», - отметил руководитель компании.

При этом он подчеркнул, что заработная плата консультантов останется на уровне кондукторов.