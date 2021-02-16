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    19:44, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    На 16% снизилось за неделю число инфицированных коронавирусом в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю выявили 406 человек, инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, по сравнению с предыдущей неделей, число инфицированных снизилось на 16%.

    За последние сутки в регионе зарегистрировали 42 человека с коронавирусом. Из них 26 – с симптомами заболевания, 16 – не имеют каких-либо симптомов.

    Из 42 новых случаев 14 - в Петропавловске. Остальные – в девяти районах области.

    «ПЦР-анализы отобрали у 36 граждан по эпидемиологическим показаниям – это люди, которые обратились с симптомами ОРВИ, пневмонии, контактные - у пяти с целью эпиднадзора перед госпитализацией и у одного как у завозного», - сообщили в пресс-службе.

    За сутки лаборатории провели 757 ПЦР-исследований. Всего в этом году – 52 866 анализов.

    На отчетной встрече аким области Кумар Аксакалов отмечал тенденцию к снижению инфицирования. При переходе региона в «зеленую зону» возможно дальнейшее смягчение ограничительных мер.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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