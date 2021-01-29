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    20:39, 28 Январь 2021 | GMT +6

    На 16 млн тенге оштрафовали астанчан за неоплату проезда в автобусах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 млн тенге оштрафовали астанчан в прошлом году за попытки бесплатного проезда в общественном транспорте, передает МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками департамента транспортного контроля ежедневно проводятся рейды по выявлению пассажиров, не оплачивающих проезд в столичном общественном транспорте. По итогам 2020 года, работниками ДТК выявлено более 207 тысяч фактов уклонения от оплаты за проезд. Из них почти 3 тысячи граждан привлечены к административной ответственности на общую сумму более 16 млн тенге», - сообщила в Instagram пресс-служба компании компания City Transportation Systems.

    «Просим Вас не забывать оплачивать проезд при входе в автобус», - обратились к астанчанам в CTS.

    Напомним, из-за карантинных ограничений в общественном транспорте столицы соблюдается масочный режим. Вход без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным расчётом.

    Как сообщалось ранее, в воскресенье, 31 января, автобусы в Нур-Султане курсировать не будут.


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