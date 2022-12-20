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На 16,5% подорожали книги в Казахстане

20 Декабря 2022, 21:39
На 16,5% подорожали книги в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ноябре 2022 года книги в Казахстане по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года стали дороже на 16,5%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В региональном разрезе стоимость книг больше всего выросла в Акмолинской области - 43,4%. В пятерку лидирующих регионов также вошли Туркестанская область (41,4%), город Астана (38,3%), Костанайская область (28,9%) и Атырауская область (24,9%).

Цены без изменений остались только в Мангистауской области.

Самое высокое подорожание (годовое) за последние 10 лет было зафиксировано в августе 2016 года. Тогда цена выросла на 26,4%.

В республике функционируют 3 920 библиотек, из них 4 - электронные.


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