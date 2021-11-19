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На 150 млн тенге обманула пара аферистов жителей Атырау

19 Ноября 2021 17:18
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На 150 млн тенге обманула пара аферистов жителей Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На 150 млн тенге обманула пара аферистов жителей Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В Атырау 38-летняя женщина убедила своих знакомых вложить деньги в несуществующий бизнес своего супруга, где он якобы являлся одним из учредителей компании для последующего получения дивидендов от взноса.

В полицию обратились 18 потерпевших, которые не получили никакой выгоды, не смогли вернуть деньги, которые вложили.

«Сотрудниками департамента полиции Атырауской области проведены следственные действия по ч. 2 ст. 190 УК РК, то есть по факту мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшим причинен ущерб на сумму 150 млн тенге. Большая часть фактов мошенничества происходит из-за несоблюдения населением мер предосторожности по отношению к своим средствам, а также из-за отсутствия законодательной проверки и достоверности лиц, которые хотят в разы увеличить ваши финансы», – рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

16 ноября суд №2 города Атырау приговорил к пяти годам лишения свободы супругов-мошенников.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Суды   #МВД РК  
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