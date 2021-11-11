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На 15% выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних в РК

11 Ноября 2021 12:12
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На 15% выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь-сентябрь 2021 года в отношении несовершеннолетних в РК зарегистрировали 1,7 тысяч уголовных правонарушений — на 14,8% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

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Большая часть правонарушений относилась к средней степени тяжести — 582 случая. Ещё 443 случая пришлось на особо тяжкие, 314 случаев — на тяжкие, 264 случаев на правонарушения небольшой степени тяжести. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года в стране зарегистрировали 1,5 тысяч уголовных правонарушений, совершённых в отношении несовершеннолетних, минус 14,6% за год.

В региональном разрезе больше всего нарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Туркестанской области: 212 случаев — сразу на 57% больше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались Карагандинская (197 случаев) и Алматинская (159 случаев) области. На эти три региона пришлась треть всех правонарушений по Казахстану.

Меньше всего преступлений в секторе было совершено в Павлодарской области: всего 51 случай — на 52,8% меньше, чем годом ранее. Наибольший рост количества правонарушений зафиксирован в Западно-Казахстанской области (на 82,5% за год, до 73 случаев), наибольшее снижение — в Павлодарской области.

58,5% всех преступлений в отношении несовершеннолетних относятся к уголовным правонарушениям против личности: 999 случаев — на 14,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего совершались такие преступления, как половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (270 случаев), изнасилование (204 случая), насильственные действия сексуального характера (180 случаев), развращение малолетних (125 случаев), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (68 случаев).

289 случаев относились к правонарушениям против собственности — на 23% больше, чем годом ранее. В том числе в отношении несовершеннолетних совершили 116 краж, 74 случая мошенничества, 71 случай грабежа, 20 случаев вымогательства, по 3 случая мелких хищений и разбоя.

Ещё 246 случаев относились к транспортным уголовным правонарушениям — на 17,7% больше, чем годом ранее.


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#Борьба с преступностью   #Статистика   #МВД РК   #Общество   #Криминал  
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