На 15% возросло количество молодых предпринимательниц в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодых предпринимательниц стало больше на 15%. В то же время шесть из десяти компаний под управлением женщин работает лишь в трёх мегаполисах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

На 1 октября 2021 в стране было зарегистрировано 10,2 тысяч юридических лиц, собственниками которых на 100% являются женщины в возрасте до 29 лет. Это на 14,5% больше, чем годом ранее. 83% этих компаний — действующие: 8,5 тысяч юрлиц, плюс 14,2%. В том числе 7,6 тысяч действующих предприятий находится в городской местности (плюс 12,8% за год), 853 — в сельской (плюс 28,1%).

В региональном разрезе большая часть действующих юридических лиц, собственниками которых являются молодые женщины, работает в Алматы: 2,4 тыс компаний — на 14,5% больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (две тысячи компаний, плюс 10,1%) и Шымкент (650 компаний, плюс 23,1%).

Большая часть предпринимательниц работает в сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта — именно на эту отрасль пришлось три тысячи компаний, плюс 11,7% за год. Вторую строчку среди ключевых отраслей занимает строительство (984 предприятия, плюс 5,5% за год), третью — образование (612 компаний, плюс 21,4%).

Кроме того в ТОП-5 отраслей вошли профессиональная, научная и техническая деятельность, а также деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания.

Вопрос женского предпринимательства крайне актуален для РК. Так, к примеру, центр развития женского предпринимательства открылся в Туркестане, сообщает МНЭ РК. Женщины смогут получать консультации и методическую помощь по открытию и ведению бизнеса. Ожидается, что в области увеличатся численность предпринимательниц и количество управляемых ими компаний и появятся новые рабочие места.