На 15% сократит Казахстан выбросы парниковых газов до 2030 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Серикккали Брекешев поделился планами по сокращению выбросов парниковых газов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос изменения климата на земле входит в разряд глобальных вызовов, стоящих перед мировым сообществом. Борьба с изменением климата и для Казахстана является приоритетным направлением, так как мы уже сегодня испытываем последствия, вызванные глобальным потеплением», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Министр напомнил, что для борьбы с изменением климата в 2016 году странами было подписано Парижское соглашение. Его глобальной целью является сдерживание роста глобальной температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию от доиндустриального уровня.

«Казахстан, в свою очередь, намерен до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 15% от уровня 1990 года. За 2019 год национальные выбросы парниковых газов ниже на 2,4% уровня 1990 года», - отметил министр.

«На сегодня казахстанская делегация принимает активное участие в работе 26-й сессии Саммита об изменении климата, которая сейчас проходит в Глазго. Так, в рамках COP-26 Казахстан присоединился к Декларации по лесам и землепользованию, а также Обязательству по образованию и вовлечению молодежи», - заключил С. Брекешев.

