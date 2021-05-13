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    19:44, 12 Май 2021 | GMT +6

    На 15% подорожали овощи в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за четыре месяца продовольственные товары подорожали почти на 4%. Не обошел рост цен и группу непродовольственных товаров и платных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента статистики, с начала года возросла стоимость овощей на 15%. На 7% подорожали яйца, на 6,5% - сахар. В пределах от 1,5% до 5,5% увеличилась стоимость молочных продуктов, безалкогольных напитков, рыбы и морепродуктов, мяса, круп, масел, хлеба и муки. Дешевле за этот период стал только рис - на 8%.

    Возросли в цене на 4% автомобили. Дороже стали обходиться моющие средства, фармацевтическая продукция, отдельные виды одежды и обуви, бензин и дизельное топливо.

    Поход в кинотеатр стал на 13,6% дороже. Почтовые, нотариальные и страховые услуги увеличились в цене на 4-6,5%. Отремонтировать обувь теперь тоже на 5% дороже.

    Инфляция за январь-апрель составила 2,7%.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экономика Статистика
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