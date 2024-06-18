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    13:45, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Отрасль торговли начнут субсидировать в Казахстане

    Грузоперевозки товарооборот Жүк тасымалдау тауар айналымы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Казахстане, начиная с этого года, для развития торговли будет применяться инструмент господдержки отрасли торговли. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил Председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В рамках Дорожной карты бизнеса внесены соответствующие изменения в отраслевые правила, принят совместный приказ, предусматривающий субсидирование процентной ставки для строительства, реконструкции и пополнения оборотных средств торговых объектов. Айдар Абилдабеков отметил, что при этом устанавливаются встречные обязательства по доступу отечественных производителей АПК продукции к торговым полкам.

    Также продолжается работа по развитию инфраструктуры торговли. По словам председателя Комитета торговли, доля современных торговых форматов достигла 33%, в том числе за счет модернизации 19 рынков, строительства торговых центров и инфраструктуры хранения. 

    – В общей Дорожной карте предусмотрена модернизация 75 рынков. На сегодняшний день не все торговые рынки соответствуют градостроительным, санитарным, пожарным стандартам. Поэтому сейчас мы выезжаем в регионы, проводим мониторинг проводимой работы по модернизации рынков, выявляем объекты, которые необходимо модернизировать, – уточнил Айдар Абилдабеков на площадке СЦК.

    По его словам, в настоящее время дополнительно определены 64 торговых рынка для модернизации.

    Вместе с тем, детализированы требования по организации и проведению ярмарок. Местные исполнительные органы будут утверждать календарь проведения ярмарок с указанием локации, определять ее тематику и обеспечивать бесплатными торговыми местами производителей казахстанской продукции. Он отметил, что будут установлены нормы проведения конкурсов МИО по выделению мест и маршрутов размещения нестационарных торговых объектов.

    – Кроме того, в Правила включены отдельные требования по реализации уцененных товаров и порядок проведения распродажи. В целях определения основных показателей внутренней торговли для местных исполнительных органов и территориальных подразделений МТИ разработан соответствующий порядок расчетов, – подчеркнул Председатель Комитета торговли МТИ РК.

    Теги:
    Торговля Экспорт Минторговли и интеграции Экономика Импорт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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