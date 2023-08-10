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    16:08, 10 Август 2023 | GMT +6

    На 15 лет за изнасилование осудили павлодарца

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области озвучил приговор по делу об изнасиловании девушки, виновный получил 15 с половиной лет лишения свободы, свои сроки получили двое присутствовавших при этом человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Е. по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней потерпевшей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 120 ч.3-1 п.1, ст. 121 ч. 3-1 п.1 УК), а также К. и С. по факту недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении (ст. 434 УК)», - сообщили в суде Павлодарской области.

    Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

    По данным суда, прокурор просил признать подсудимого Е. виновным и назначить ему наказание за совершение этого преступления в виде 16 лет лишения свободы. Двум другим подсудимым обвинение просило назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы.

    «Потерпевшие по делу полностью поддержали государственного обвинителя и настаивали на удовлетворении гражданского иска. Подсудимый Е. вину не признал, просил суд его оправдать. Подсудимые К. и С. вину признали частично и пояснили, что считают себя виновными в том, что не вызвали скорую помощь, и просили суд не лишать их свободы», - добавили в облсуде.

    Там также пояснили, что за преступление, совершенное Е., законом предусмотрено наказание от 15 до 17 лет лишения свободы. Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, проведенными по делу экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами.

    «С учетом смягчающих обстоятельств: отсутствия судимости, молодого возраста - и при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначил Е. окончательно наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы. В пользу потерпевшей взыскана сумма морального вреда на общую сумму 8 млн тенге. В силу положений части 2 статьи 55 УК К. и С. назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», - добавили в суде.


    Теги:
    Суды Павлодарская область Закон и право Правоохранительные органы
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