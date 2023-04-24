На 15 лет осудили присяжные жителя Урджара, застрелившего водителя из-за конфликта на дороге

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области состоялся первый обвинительный приговор с участием суда присяжных заседателей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Год назад житель села Урджар убил молодого предпринимателя, отца 2-х детей.

Единым мнением голосующих принято решение о виновности А. в совершении убийства Н. из хулиганских побуждений с применением огнестрельного оружия. Причиной совершения убийства послужила обыденная ситуация на дороге. Осужденному не понравилось поведение водителя при его требовании остановить автотранспорт.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Абайской области житель села Урджар А. осужден к 15 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

С начала года ряд особо тяжких преступлений по ходатайству подсудимого может быть рассмотрен с участием суда присяжных заседателей. Вердикт выносят обычные граждане, которые руководствуются совестью и принципом справедливости.

Это позволяет повысить уровень доверия населения к судам, активизировать участие гражданского общества в процедуре отправления правосудия, повысить правовую культуру и правовое сознание общества.