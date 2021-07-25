На 149 избирательных участках проходят выборы сельских акимов в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области сегодня, 25 июля, в семь утра открылись избирательные участки. Первые прямые выборы сельских акимов проходят в 149 населенных пунктах. Реализовать свое конституционное право смогут более 81 тысячи избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Впервые сельских акимов выбирают сами жители, а не депутаты маслихатов, как это было раньше. Кроме того, в бюллетенях появилась новая графа – «Против всех».
Избирательные участки подготовлены с учетом карантинных требований. Обязательные атрибуты – маски, перчатки и антисептики. На полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
Члены избирательных комиссий вакцинировались против коронавирусной инфекции. Наблюдатели предоставили отрицательные ПЦР-тесты. Посетителям на входе измеряют температуру.
По области предстоит избрать 75 сельских акимов – это около трети от их общего количества. География охватывает все девять районов, а также поселки пяти городов – Шахтинска, Балхаша, Жезказгана, Сарани, Каражала. Больше всего выборных мест в Нуринском районе – 10. По девять акимов будут избраны в Бухар-Жырауском и Шетском районах, по восемь – в Каркаралинском и Осакаровском районах.
На должность сельского акима претендуют 257 кандидатов: 81 – от политпартий и 176 самовыдвиженцев. Средняя конкуренция – 3,4 человека на одно место.
В проведении прямых выборов сельских акимов задействованы 15 территориальных и 149 участковых избирательных комиссий.
По завершении голосования и подсчёта голосов итоги выборов должны быть подведены в течение трех дней. В течение семи дней после проведения выборов территориальная избирательная комиссия регистрирует избранного акима, после чего он вступает в свои полномочия.
Сельские акимы избираются на четыре года.Напомним, Президент Казахстана в своем Послании народу от 1 сентября 2020 года заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов. Касым-Жомарт Токаев 25 мая 2021 года подписал поправки к конституционному закону «О выборах в Казахстане».
- Сайран Буканов: Акимом должен быть местный житель, живущий чаяниями односельчан
- Рейд по Фёдоровскому водохранилищу провели в Караганде
- Копию памятника Нуркену Абдирову изготовили осужденные в карагандинской колонии
- Сколько кандидатов претендуют на должности акимов в Атырауской области
- Обладательница гранта акима Карагандинской области развивает своё дело в Улытау
- В Казахстане стартовали выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана