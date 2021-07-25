На 149 избирательных участках проходят выборы сельских акимов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области сегодня, 25 июля, в семь утра открылись избирательные участки. Первые прямые выборы сельских акимов проходят в 149 населенных пунктах. Реализовать свое конституционное право смогут более 81 тысячи избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые сельских акимов выбирают сами жители, а не депутаты маслихатов, как это было раньше. Кроме того, в бюллетенях появилась новая графа – «Против всех».

Избирательные участки подготовлены с учетом карантинных требований. Обязательные атрибуты – маски, перчатки и антисептики. На полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Члены избирательных комиссий вакцинировались против коронавирусной инфекции. Наблюдатели предоставили отрицательные ПЦР-тесты. Посетителям на входе измеряют температуру.

По области предстоит избрать 75 сельских акимов – это около трети от их общего количества. География охватывает все девять районов, а также поселки пяти городов – Шахтинска, Балхаша, Жезказгана, Сарани, Каражала. Больше всего выборных мест в Нуринском районе – 10. По девять акимов будут избраны в Бухар-Жырауском и Шетском районах, по восемь – в Каркаралинском и Осакаровском районах.

На должность сельского акима претендуют 257 кандидатов: 81 – от политпартий и 176 самовыдвиженцев. Средняя конкуренция – 3,4 человека на одно место.

В проведении прямых выборов сельских акимов задействованы 15 территориальных и 149 участковых избирательных комиссий.

По завершении голосования и подсчёта голосов итоги выборов должны быть подведены в течение трех дней. В течение семи дней после проведения выборов территориальная избирательная комиссия регистрирует избранного акима, после чего он вступает в свои полномочия.

Сельские акимы избираются на четыре года.





